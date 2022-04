Si usa a spicchi in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa a spicchi in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AGLIO

Significato/Curiosita : Si usa a spicchi in cucina

Mollica. ^ tutt'oggi il termine "pizza" si usa nella cucina napoletana per piatti diversi dalla classica pizza a forno: la pizza di scarole, un piatto rustico...

Disambiguazione – "aglio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi aglio (disambigua). l'aglio (allium sativum l.) è una pianta bulbosa della... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con spicchi; cucina; Si usano a spicchi ; spicchi ... di tenda; Frutti a quattro spicchi ; Succosi frutti a spicchi ; La Peronaci di un celebre sito di cucina ; È così chiamato l ordine del cameriere in cucina ; Gli spiedini di pecora della cucina abruzzese; Utensile da cucina per servire il brodo; Cerca nelle Definizioni