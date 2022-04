Una struttura che fornisce servizi di cura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una struttura che fornisce servizi di cura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CLINICA

Significato/Curiosita : Una struttura che fornisce servizi di cura

Il servizio sanitario regionale, in italia, è quel servizio che fornisce, a livello regionale, l'assistenza sanitaria, sia ospedaliera che territoriale...

clinica – disciplina, branca delle discipline sanitarie clinica – struttura sanitaria simile a un ospedale clinica – una delle metodologie della epistemologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

