Una sillaba in patria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sillaba in patria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PA

Significato/Curiosita : Una sillaba in patria

Verso 13 la parola "simile" si legge con l'accento piano sulla seconda sillaba ("simìle") anziché con l'accento sdrucciolo sulla prima. secondo la prassi...

pâ – comune del burkina faso pa – provincia di palermo pa – pastor aeternus, costituzione dogmatica del concilio vaticano i pa – aritmetica di peano pa... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con sillaba; patria; Una soppressione di sillaba ; Una sillaba in lucano; Risponde sempre... con l ultima sillaba ; Una sillaba in futuro; La patria della samba; Quello della patria si trova a Roma; La patria di Spartaco; Il patria rca biblico noto per l Arca; Cerca nelle Definizioni