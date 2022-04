In una normale bottiglia di vino ce n è meno di uno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In una normale bottiglia di vino ce n è meno di uno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LITRO

Significato/Curiosita : In una normale bottiglia di vino ce n e meno di uno

"vegetariano" e "vegano", in accordo con la normativa europea di cui al punto sopra. bottiglia di vino proveniente dal kazakistan bottiglia di vino coreana...

Il litro (simbolo: l) è un'unità di misura del volume. non è un'unità del si ma è tuttora accettata a titolo transitorio. riferendosi al si, un litro equivale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con normale; bottiglia; vino; meno; Una riunione paranormale : seduta __; Impedisce il normale sviluppo corporeo; Anormale sonnolenza; In una normale bottiglia di vino ce n è meno di uno; Privare una bottiglia del turacciolo; Tubicino per bere da un bicchiere o bottiglia ; La città dell Olanda famosa per una bottiglia ; Grossa bottiglia di champagne; Parte di stomaco bovino commestibile; Calice di vino Chardonnay o simili; Caduta improvvisa e rovino sa; Noto vino rosso francese dell Aquitania fra; Alture meno alte; Anziano, ma detto in maniera meno delicata; meno del duca e più del conte; E più o meno dorato; Cerca nelle Definizioni