Una lontana ascendente - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : AVA

ava lavinia gardner (smithfield, 24 dicembre 1922 – londra, 25 gennaio 1990) è stata un'attrice statunitense. l'american film institute ha inserito la...

Altre definizioni con lontana; ascendente; Quello spirituale è un allontana mento volontario; Allontana to dalla retta via; Allontana tosi dalle qualità della sua stirpe; Separarsi, allontana rsi un po ; Parente ascendente ; Un ascendente come la trisavola per il nipote; Progenitore, ascendente ; Ogni dottrina religiosa che ammetta un'entità unica e trascendente ; Cerca nelle Definizioni