In una fiaba ha per amici sette nani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In una fiaba ha per amici sette nani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BIANCANEVE

Significato/Curiosita : In una fiaba ha per amici sette nani

I sette nani (in tedesco sieben zwerge) sono personaggi della fiaba biancaneve dei fratelli grimm. i sette nani abitano in una casa costruita nel bosco...

vedi biancaneve (disambigua). disambiguazione – "biancaneve e i sette nani" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi biancaneve e i sette... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

