Una cantante come Maria Callas - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SOPRANO

Significato/Curiosita : Una cantante come maria callas

maria callas, nome d'arte di maria anna cecilia sofia kalos, contrazione del cognome originario kalogheropoulou (in greco: µaa a sfa aa aep;...

Cercando altri significati, vedi soprano (disambigua). estensione delle voci e relative ottave in musica, il termine soprano indica sia la chiave musicale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

