Togliere le grinze oppure adulare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Togliere le grinze oppure adulare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LISCIARE

Significato/Curiosita : Togliere le grinze oppure adulare

Taglia e cuce riferito a persona maldicente e maligna che ferisce a parole. lisciare il pelo blandire qualcuno. (a volte ...dalla parte sbagliata, cioè ottenendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

