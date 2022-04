Un tipo di tassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di tassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PATRIMONIALE

Significato/Curiosita : Un tipo di tassa

La tassa è un tipo di tributo, ovvero una somma di denaro, dovuta dai privati cittadini allo stato, che si differenzia dall'imposta in quanto applicata...

Cercando lo stato patrimoniale inteso come forma di stato, vedi stato patrimoniale (forma di stato). in economia aziendale lo stato patrimoniale è uno dei documenti...

