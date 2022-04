Sviluppò un vaccino antipolio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sviluppò un vaccino antipolio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SABIN

Significato/Curiosita : Sviluppo un vaccino antipolio

Quantitivi di vaccino. nel 2015 è stata finalmente annunciata l'eradicazione globale della poliomielite di tipo 2. il primo vaccino antipolio efficace fu...

Albert bruce sabin, nato abram saperstein (bialystok, 26 agosto 1906 – washington, 3 marzo 1993), è stato un medico e virologo polacco naturalizzato statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

