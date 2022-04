Squalo con la pelle molto ruvida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Squalo con la pelle molto ruvida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZIGRINO

Significato/Curiosita : Squalo con la pelle molto ruvida

Opposto rivela la natura ruvida della pelle. un'eccezione è rappresentata dallo squalo elefante (cetorhinus maximus), l'unico squalo caratterizzato da...

Citazioni da la pelle di zigrino wikimedia commons contiene immagini o altri file su la pelle di zigrino (en) la pelle di zigrino, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

