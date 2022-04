Spesso confusa con la denuncia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spesso confusa con la denuncia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : QUERELA

Significato/Curiosita : Spesso confusa con la denuncia

E concreta con i nazifascisti» (dalla denuncia all'alta corte di giustizia contro giuseppe bernasconi, citata in: massimiliano griner, la banda koch....

Wikizionario wikiquote contiene citazioni sulla querela wikizionario contiene il lemma di dizionario «querela» (en) querela, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

