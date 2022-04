Sono di origine ugrofinnica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono di origine ugrofinnica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARELI

Significato/Curiosita : Sono di origine ugrofinnica

Le lingue ugrofinniche (o finnougriche) sono un gruppo linguistico diffuso soprattutto nell'europa orientale e settentrionale. esse costituiscono, assieme...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carelia (disambigua). la carelia è una regione storica, patria dei careliani, popolazione che... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

