Scafo della nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scafo della nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CARENA

Significato/Curiosita : Scafo della nave

Velocità critica (dipende dal peso e dalla forma dello scafo), la nave (purché abbia uno scafo predisposto, altrimenti la stabilità è troppo bassa) inizia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carena (disambigua). la carena (dal latino carina) è la parte dello scafo di un'imbarcazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con scafo; della; nave; Il siluro lo provoca nello scafo ; Gira a poppa nel motoscafo ; Grosso motoscafo attrezzato per la pesca sportiva d altura alla traina; Lamina che garantisce la tenuta stagna d uno scafo ; Un Morrison della musica; Località della Francia meta di tanti pellegrinaggi; Arabo della Mecca; La città della Danimarca in cui nacque Andersen; Antica nave leggera; nave a vela simile al galeone; Contiene i viveri per un lungo viaggio in nave ; Deposito sulla nave ; Cerca nelle Definizioni