Regione storica della Francia attraversata dalla Loira - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione storica della Francia attraversata dalla Loira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TURENNA

Significato/Curiosita : Regione storica della francia attraversata dalla loira

Vedi île-de-france (disambigua). l'île-de-france (pronuncia in francese: /il d f~s/), in italiano isola di francia, è una regione storica e amministrativa...

Immagini o altri file su turenna turenna, in dizionario di storia, istituto dell'enciclopedia italiana, 2010. (en) turenna, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

