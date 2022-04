Quelle fatte nei musei possono essere guidate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle fatte nei musei possono essere guidate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VISITE

Significato/Curiosita : Quelle fatte nei musei possono essere guidate

Epoche, dalle opere romane a quelle medievali, rinascimentali, barocche, romantiche e contemporanee: per questo essa risulta essere la città che possiede più...

Pontifex del 20 dicembre, ripristinò l'obbligo di tali visite dandogli cadenza triennale; le "visite" vennero riconfermate successivamente da papa benedetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con quelle; fatte; musei; possono; essere; guidate; quelle del Campidoglio sono rimaste nella storia; Foci come la Gironda o quelle del Tamigi; quelle di Jovanotti sono piene di sassi; quelle pedonali servono per attraversare la strada; Sono fatte di teli; Le fatte zze del volto; Disfatte , insuccessi; Cose fatte contravvenendo alle regole; Si apprezza nei musei ; È vietato nei musei ; Ha per templi i musei ; Chi ne è appassionato, frequenta i musei ; possono dare spadone; possono essere a mano o andare in stiva; Se ne possono prendere due con una fava; Così si possono tenere i bambini: in __; Possono essere a mano o andare in stiva; Stare senza fare niente, essere sfaccendati; Può essere di toga, di spada... e d animo; essere molto irritati: avere un __ per capello; Giri nei musei al seguito di esperti __ guidate ; Cerca nelle Definizioni