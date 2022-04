Proposizione d opposizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proposizione d opposizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANTITESI

Significato/Curiosita : Proposizione d opposizione

Falsa (la verità della proposizione non invalida la falsità espressa nel contenuto della proposizione). se invece la proposizione fosse falsa, allora il...

Mulino, 1969 [1949]. dicotomia figura retorica metasemema ossimoro tesi altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «antitesi»... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con proposizione; opposizione; proposizione che non deve essere dimostrata; Sesta, settima e ottava proposizione semplice; Quello di Pitagora è una proposizione logica; In fondo alla proposizione ; Cosi va chi si comporta in opposizione alle opinioni corenti; Lo sono i voti dell opposizione ; Fare opposizione ; Attraente in modo tale da rendere vana ogni opposizione ; Cerca nelle Definizioni