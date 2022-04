Lo pronunciano spesso i fedeli durante la messa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo pronunciano spesso i fedeli durante la messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo pronunciano spesso i fedeli durante la messa

anche se la cosa potrebbe spiegarsi con il fatto che la cosa era nota a tutti. a sostegno della presenza di pietro a roma si pronunciano anche importanti...

Vedi amen (disambigua). amen è una parola ebraica: in ebraico tiberiense si scrive (’amen), in ebraico standard (amen), in armeno (amen), in...