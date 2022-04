Prolungare nel tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prolungare nel tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROTRARRE

Significato/Curiosita : Prolungare nel tempo

Yogurt abbia avuto origine in tempi antichi e aveva la funzione di prolungare il tempo di conservazione. attualmente la bevanda è molto popolare in vicino...

Quale corrispondevano al 1º giorno di ogni mese, e non in quello greco: protrarre un pagamento fino alle calende greche voleva dire riportarlo ad una scadenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con prolungare; tempo; Un’occasione per prolungare il weekend; prolungare il soggiorno; prolungare , ritardare; Un'occasione per prolungare il weekend; Il Congo di un tempo ; Lasso di tempo ; Chi ha tempo non __ tempo ; Che durano poco tempo ; Cerca nelle Definizioni