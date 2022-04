Prepararsi alla battaglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prepararsi alla battaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARMARSI

Significato/Curiosita : Prepararsi alla battaglia

Knight dell'avvento di seth e dei suoi servi e lo avvertono di prepararsi alla battaglia. infine, khonshu appare a spector nelle sembianze del suo primo...

L'aria, necessari per rallentare la caduta, permettendo alla munizione di armarsi ed all'aereo che potrebbe averle disperse di allontanarsi in sicurezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con prepararsi; alla; battaglia; Per sostenerli bisogna prepararsi bene; prepararsi per esami, interrogazioni, compiti..; prepararsi a combattere; prepararsi per la partenza, andare via fare le __; Foglie che avvolgono alla base alcune infiorescenze; Regione storica della Francia attraversata dalla Loira; Figlio di un asino e di una cavalla ; Punto dell orbita lunare più lontano dalla Terra; La corsa... in onore della battaglia del 490 a.C; La indossavano i cavalieri in battaglia ; Si fa prima della battaglia ; Perdita clamorosa di una battaglia fra; Cerca nelle Definizioni