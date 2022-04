Il poeta da Pistoia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il poeta da Pistoia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CINO

Significato/Curiosita : Il poeta da pistoia

Cino da pistoia, altrimenti trascritto come guittoncino di ser francesco dei sigibuldi (pistoia, 1265 o 1270 circa – pistoia, 24 dicembre 1336), è stato...

Felice tortorella, detto cino (ventimiglia, 27 giugno 1927 – milano, 23 marzo 2017), è stato un conduttore televisivo e autore televisivo italiano. la... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

