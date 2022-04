Piccole masse rappresse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccole masse rappresse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GRUMI

Significato/Curiosita : Piccole masse rappresse

Una sorta di couscous di farina di grano tenero; successivamente questi grumi sarebbero stati sostituiti o integrati dal riso stracotto[senza fonte].... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

