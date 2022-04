Pesante animale marino vegetariano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesante animale marino vegetariano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DUGONGO

Significato/Curiosita : Pesante animale marino vegetariano

Alimenti provenienti dal regno animale sono assenti o marginali. il filosofo greco porfirio scrisse astinenza dagli animali il quale è considerato come il...

Il dugongo (dugong dugon müller, 1776) è un mammifero dell'ordine sirenia; è l'unica specie del genere dugong lacépède, 1799 e della famiglia dugongidae... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

