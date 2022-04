Per niente stabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per niente stabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRECARI

Significato/Curiosita : Per niente stabili

Vestito niente ii e diretto da dario piana, che però non ebbe lo stesso impatto dell'originale. nel 2011 è stato poi realizzato sotto il vestito niente - l'ultima...

Ad essi si aggiungono i circa 200 000 cosiddetti «precari storici» della scuola, laddove per precari storici si intendono i docenti inseriti nelle graduatorie... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

