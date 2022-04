Per difendersi usa gli aculei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per difendersi usa gli aculei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ISTRICE

Significato/Curiosita : Per difendersi usa gli aculei

Un'evoluzione per la vita nel deserto. quando si appallottola le lunghe orecchie si appiattiscono, per non essere d'intralcio ai corti aculei bianchi e neri...

Qui. se stai cercando altri significati, vedi istrice (disambigua) o porcospino (disambigua). l'istrice crestato (hystrix cristata linnaeus, 1758), noto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con difendersi; aculei; difendersi facendo schermo; Devono difendersi dalle accuse in tribunale; difendersi accanitamente; Pungono per difendersi ; Si difende rizzando gli aculei ; Grossi roditori dotati di lunghi aculei ; Animali cosparsi di aculei ; Pieni di aculei ; Cerca nelle Definizioni