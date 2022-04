È nota quella di Gaza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È nota quella di Gaza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STRISCIA

Significato/Curiosita : E nota quella di gaza

Cisgiordania e la striscia di gaza. gaza sarebbe in seguito stata governata da hamas dal 2007, due anni dopo il ritiro unilaterale israeliano da gaza. l'onu...

Israele, che mantiene sulla striscia un blocco insieme all'egitto. israele controlla lo spazio aereo e marittimo della striscia, sei dei sette attraversamenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

