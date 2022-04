Mezzo pubblico a trazione elettrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzo pubblico a trazione elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TRAM

Significato/Curiosita : Mezzo pubblico a trazione elettrica

Per trasmettere l'energia elettrica a tram, filoveicoli e treni, anche a distanza dai punti di generazione elettrica. il mezzo di trasporto, spostandosi...

L'azienda riminese, vedi tram. disambiguazione – se stai cercando l'infrastruttura dove circolano i tram, vedi tranvia. il tram è un mezzo di trasporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con mezzo; pubblico; trazione; elettrica; Insieme di gesti usati come mezzo espressivo; mezzo cingolato che sposta la terra ing; Generico mezzo di trasporto con o senza motore; Antico mezzo di trasporto a due ruote; Uno pubblico è il tram; Insieme di spettatori in quanto pubblico ; Persona abile nel parlare in pubblico ; Se è pubblico è di tutti; La sede dell amministrazione comunale; La sua estrazione è il 6 gennaio: __ Italia; Concentrazione del mercato in un unica impresa; Segno di sottrazione ; L Enel eroga quella elettrica ; Multiplo di un unità di misura di resistenza elettrica ; Unità di misura della corrente elettrica ; Resistenza elettrica regolabile; Cerca nelle Definizioni