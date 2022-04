Un metodo di allenamento benefico per la schiena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un metodo di allenamento benefico per la schiena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PILATES

Significato/Curiosita : Un metodo di allenamento benefico per la schiena

Il metodo pilates, detto anche semplicemente pilates (pronuncia tedesca: [pi'lats]), è un sistema di allenamento sviluppato all'inizio del novecento...

Altre definizioni con metodo; allenamento; benefico; schiena; metodo di conservazione alimentare: sotto __; Moderno metodo di cura; Seguaci del metodo di cura scoperto da Hahnemann; Uno zoo gestito con moderne metodo logie; Corsetta di allenamento ; allenamento anche autogeno; allenamento all inglese; La divisa di allenamento ... per cinture nere; Lunga trasmissione dal piccolo schermo a scopo benefico ; Un ente benefico ; Una somma devoluta a un ente benefico ; Ha la schiena di vetro; La schiena del cavallo; Abbassare lo schiena le di sedili o poltrone; Dorso, schiena ; Cerca nelle Definizioni