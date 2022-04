Magrezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Magrezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Magrezza

Buona, almeno finché il sottopeso resta appunto lieve. in questo caso la magrezza è dovuta sia ad una ridotta massa grassa (questi soggetti molto difficilmente...

Soprattutto rinforzando le pareti che avevano destato apprensione per l'esilità e dunque per la tenuta di tutta la parte sovrastante al primo livello...