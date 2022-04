La località sarda dove nacque Gramsci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La località sarda dove nacque Gramsci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALES

Significato/Curiosita : La localita sarda dove nacque gramsci

Antonio gramsci, angela davis e nilde iotti. antonio gramsci, un capo della classe operaia, in «lo stato operaio», 1927; poi antonio gramsci capo della...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ales (disambigua). ales (abas in sardo) è un comune italiano di 1 372 abitanti della provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con località; sarda; dove; nacque; gramsci; località della Francia meta di tanti pellegrinaggi; La località spagnola con la Casa delle Conchiglie; località turistica marocchina sull Atlantico; località siciliana sul mar Tirreno: Capo d __; Provincia sarda ; Torta salata sarda con anguille o carne; Costruzione tipica sarda ; Isola sarda che ospitava un carcere; Una pedana sul mare dove attraccano le barche; Zona delle gambe dove può arrivare... il latte; Lo Stato dove fu costruita la Grande Muraglia; Ognuno li ha dove viene al mondo; La città della Danimarca in cui nacque Andersen; La città romagnola in cui nacque Marco Pantani; Lo stato in cui nacque Oscar Wilde; L uccello che rinacque dalle proprie ceneri; Iniziali di gramsci ; Il paese della Sardegna centrale in cui nacque Antonio gramsci ; Antonio gramsci teorizzò quella culturale; Vi nacque Antonio gramsci ;