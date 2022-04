Locale in cuí si beve birra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale in cuí si beve birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PUB

una public house, normalmente conosciuta con l'abbreviazione pub (usato in italiano al maschile), è...

Altre definizioni con locale; beve; birra; locale d appartamento; locale parzialmente o totalmente sotto il livello del terreno; Un locale dal quale si esce... più pesanti; Un locale in cui bere weiss, lager e stout; Il suo infuso giallo si beve per dormire meglio; Medicina zuccherina che si beve ; Si beve molto fresco; Lo si beve come digestivo; Infiorescenza usata come ingrediente per la birra ; Bicchiere per la birra ; La sagra della birra di Monaco di Baviera; Bicchieroni per la birra ; Cerca nelle Definizioni