Lo è un libro non ancora sfogliato - Cruciverba

Lo è un libro non ancora sfogliato.



Soluzione 7 lettere : INTONSO

Significato/Curiosita : Lo e un libro non ancora sfogliato

Libro che sta sospesa a mezz'aria come ad indicare che il testo è stato appena sfogliato, velocemente, per mostrare quella precisa citazione. simili artifici...

Riscoperto un termopolio magnificamente conservato, con tanto di affreschi intonsi, resti di cibo nelle sue anfore e ormai quasi del tutto emerso dalle ceneri... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

