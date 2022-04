Legante per la malta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legante per la malta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CALCE

Significato/Curiosita : Legante per la malta

la malta è un conglomerato costituito da una miscela di legante (ad esempio cemento e/o calce), acqua, inerti fini (ad esempio sabbia) ed eventuali additivi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi calce (disambigua). il termine calce indica una serie di materiali da costruzione, noti fin dall'antichità... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

