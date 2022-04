Influssi malefici scatenati dalle persone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Influssi malefici scatenati dalle persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IETTATURE

Significato/Curiosita : Influssi malefici scatenati dalle persone

Nefasti (vedi paragrafo seguente), continuano a esservi persone superstiziose, come pure persone che, pur non proclamandosi superstiziose, preferiscono...

questo potere prende il nome di iettatura. a dispetto della sua natura superstiziosa, la credenza nella iettatura è nata in ambienti contemporanei e... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con influssi; malefici; scatenati; dalle; persone; Sono accusati di esercitare malefici influssi ; Un'esperta di pozioni c malefici ; Sono accusati di esercitare malefici influssi; Un'esperta in pozioni e malefici ; L euforia dei sostenitori più scatenati ; Lo è un cantante per i suoi fan più scatenati ; Lo è il cantante per i fan più scatenati ; Si dice di matrimonio organizzato dalle famiglie; Ripulire dalle impurità; Pianta simile al sedano dalle coste rosse; L uccello che rinacque dalle proprie ceneri; Tempietto in memoria di persone illustri; È dura quella delle persone resistenti; Unione di persone o di elementi; persone orgogliose nel Purgatorio di Dante; Cerca nelle Definizioni