Gonfia per il poeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gonfia per il poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ENFIA

Significato/Curiosita : Gonfia per il poeta

Esso viene descritto con gli occhi rossi, la barba unta e nera, la pancia gonfia e le mani con unghie (non "zampe e artigli"), con le quali graffia i dannati...

Fondi assicurativi dal 5% al 3%. nei primi 100 giorni del nuovo governo l'enfia (l'imposta sugli immobili) è diminuita al 22%, viene varata una nuova legge... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con gonfia; poeta; Si gonfia no in petto respirando; Lo gonfia un liquido; Si gonfia solo se le cinture sono state allacciate; Imbarcazione da gonfia re; Umberto, celebre poeta ; In declino... come il poeta Verlaine; Era perduto per il poeta John Milton; Carlo, poeta meneghino; Cerca nelle Definizioni