Era un alto dignitario nelle corti medievali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era un alto dignitario nelle corti medievali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Era un alto dignitario nelle corti medievali

O sopravvivendo come giochi per bambini. in alcune corti, come quella dell'impero bizantino, nelle classi più agiate prima del periodo dei comneni (1081-1185)...

Se stai cercando altri significati, vedi maniscalco (disambigua). riproduci file multimediale il maniscalco è l'artigiano che esercita l'arte della mascalcia...