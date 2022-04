Elegante detto in modo ironico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elegante detto in modo ironico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCICCOSO

Significato/Curiosita : Elegante detto in modo ironico

È in disuso o utilizzato per lo più a scopo ironico; in particolare, gli accenni alla "moralità", sono particolarmente bersagliati dall'ironia in seguito...

Altre definizioni con elegante; detto; modo; ironico; Piccola borsa elegante da tenere in mano fra; elegante mente sfarzoso; La segue l elegante ; elegante imbarcazione; ll gioco detto anche tavola reale; Addetto a una mansione; Lo stato europeo detto anche Suomi; Così è detto Sandokan: la tigre di __; modo di intendere la realtà con una locuzione latina; In che modo ; Caldo e rovente in modo intollerabile; Studia origine e funzionamento del modo di parlare; Pesantemente ironico ; Profumo poetico o puzza in senso ironico ; Beffeggiante, ironico ; Sciocco... in tono ironico ; Cerca nelle Definizioni