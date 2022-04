Dunque in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dunque in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERGO

Significato/Curiosita : Dunque in latino

Il latino o lingua latina è una lingua indoeuropea appartenente al gruppo delle lingue latino-falische. veniva parlata nel lazio (latium in latino) almeno...

Il tantum ergo sacramentum è un inno liturgico in latino estratto (si tratta delle ultime due strofe) dal pange lingua, composto da san tommaso d'aquino...

Altre definizioni con dunque; latino; Per _ = dunque ; Per __ = dunque ; Allora, dunque ; Per= dunque ; Cioccolatino a strati con gianduia; Il genere latino -americano di Despacito; Un ma latino ; latino ... negli indici;