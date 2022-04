Il dio che i latini chiamavano Bacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dio che i latini chiamavano Bacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIONISO

Significato/Curiosita : Il dio che i latini chiamavano bacco

Probabilmente importata dagli etruschi, che la chiamavano menerva. era chiamata athena dai greci. nettuno era inizialmente il dio delle acque correnti e solo in...

Disambiguazione – "dionisio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi dionisio (disambigua). dioniso (afi: /di'nizo/, alla latina /dio'nizo/;...

Altre definizioni con latini; chiamavano; bacco; Diritto per i latini ; Bronzo per i latini ; Cioccolatini ... mescolati; Famosi cioccolatini Perugina; I Romani la chiamavano Eporedia; Filosofi che si richiamavano ad Aristotele; È in Campania e i Greci la chiamavano Posidonia; La città francese che gli antichi romani chiamavano Nemetacum; Il satiro che allevò bacco ; Antica composizione lirica in onore di bacco ; Si empie di tabacco ; Un rotolo di tabacco ; Cerca nelle Definizioni