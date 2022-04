La Berti cantante e personaggio della TV - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Berti cantante e personaggio della TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORIETTA

Significato/Curiosita : La berti cantante e personaggio della tv

Orietta berti (singolo). orietta berti, pseudonimo di orietta galimberti, coniugata paterlini (cavriago, 1º giugno 1943), è una cantante, personaggio televisivo...

Se stai cercando il singolo del 2016, vedi orietta berti (singolo). orietta berti, pseudonimo di orietta galimberti, coniugata paterlini (cavriago, 1º... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

