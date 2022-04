Addetto a una mansione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Addetto a una mansione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INCARICATO

Significato/Curiosita : Addetto a una mansione

Centrista, addetto al check-in, addetto all'imbarco o addetto al lost & found. questa figura professionale è in realtà inserita nella mansione di impiegato...

Il professore incaricato, nelle università in italia, era una figura docente cui veniva affidato un insegnamento presso un corso di studi universitario... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 25 aprile 2022

Altre definizioni con addetto; mansione; È addetto alla guardia in carcere; Era addetto al trasporto bagagli in stazione; Giovane addetto alle faccende più semplici; addetto all allestimento in fiera; mansione pubblica; Svolgere la mansione di redattore; Incaricato di una mansione direttiva; Privi della capacità di svolgere una mansione ; Cerca nelle Definizioni