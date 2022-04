Vento che spira da Nord-Ovest - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vento che spira da Nord-Ovest. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MAESTRALE

Significato/Curiosita : Vento che spira da nord-ovest

(in francese mistral, dall'antico provenzale maestral) è il vento che spira da nord-ovest. tale direzione è indicata simbolicamente nella cosiddetta rosa...

Cercando altri significati, vedi maestrale (disambigua). il maestrale (in francese mistral, dall'antico provenzale maestral) è il vento che spira da nord-ovest... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

