Valico del Trentino-Alto Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Valico del Trentino-Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRAFOI

Significato/Curiosita : Valico del trentino-alto adige

Il trentino-alto adige (afi: /tren'tino 'alto 'adie/; trentino-südtirol in tedesco, trentin-südtirol in ladino) è una regione italiana a statuto speciale...

trafoi (trafoi in tedesco) è una frazione del comune italiano di stelvio, in provincia autonoma di bolzano, situata in alta val venosta, a 1.570 m s.l... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

