Umberto, celebre poeta - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SABA

Civica. la comunità in cui vive il poeta, infatti, ne serberà il ricordo anche dopo la morte di quest'ultimo. umberto bosco e giovanni reggio, inoltre,...

Umberto saba, pseudonimo di umberto poli (trieste, 9 marzo 1883 – gorizia, 25 agosto 1957), è stato un poeta, scrittore e aforista italiano. umberto saba nacque... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

