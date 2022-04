Stato che ha come capitale Zagabria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato che ha come capitale Zagabria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CROAZIA

Significato/Curiosita : Stato che ha come capitale zagabria

Un'altra unità amministrativa, la regione di zagabria. zagabria è sede degli organi centrali dello stato (il parlamento, il presidente della repubblica...

Vedi croazia (disambigua). coordinate: 45°15'n 15°28'e / 45.25°n 15.466667°e45.25; 15.466667 la croazia, ufficialmente repubblica di croazia (in croato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con stato; come; capitale; zagabria; stato di detenzione; Lo stato europeo detto anche Suomi; stato di euforia tipico del consumo di alcol; Giorgio Gori ne è stato eletto sindaco nel 2014; Seria e concreta... come un poligono; Cronicamente allargate, come certe vene; Insieme di gesti usati come mezzo espressivo; Il Carlo giallista di libri come Almost Blue; La sua capitale è Beirut; Fu capitale d Italia dopo Torino e prima di Roma; Cittadino della capitale russa; La sua capitale è Addis Abeba; Molti abitano a zagabria ; zagabria è la sua capitale; Gli Slavi di zagabria ; zagabria ne è la capitale; Cerca nelle Definizioni