Stare senza fare niente, essere sfaccendati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stare senza fare niente, essere sfaccendati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OZIARE

Significato/Curiosita : Stare senza fare niente, essere sfaccendati

Cosiddetta nolontà che schopenhauer chiama "volontà senza oggettità", ovvero, "niente rappresentazione, niente mondo. si è al di là del principio del piacere"...

Immaturo e irresponsabile per la sua età, tanto da passare le sue giornate a oziare, cercando di trovare quanto prima il tempo di dedicarsi alle sue più grandi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con stare; senza; fare; niente; essere; sfaccendati; Macchinario per spostare barche con funi; Quantità che può stare in un pugno; Sporco tanto da disgustare ; Detestare con molta intensità; Un brano di Nino D Angelo: senza giacca e __; Generico mezzo di trasporto con o senza motore; Indolore e senza spargimenti di sangue; Che scorre senza problemi; La si può fare rasa; Si rompe per fare conversazione; Strumento usato in tessitura per fare gomitoli; Piccola stoffa usata alle finestre per fare ombra; È niente a Barcellona; Tutto fumo e niente __; Amano far niente ; Chi non ne capisce uno... non capisce niente ; Può essere di toga, di spada... e d animo; essere molto irritati: avere un __ per capello; Solida e voluminosa come può essere una roccia; essere d accordo riunirsi; Cerca nelle Definizioni