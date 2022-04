Spazio circoscritto di organi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spazio circoscritto di organi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Spazio circoscritto di organi

Nella propria posizione. alcuni organi, come i reni, sono definiti come "primariamente retroperitoneali", mentre altri organi, come gran parte del duodeno...

2014. ^ (es) comunicado oficial: areola, su realmadrid.com, 11 agosto 2020. url consultato l'11 agosto 2020. ^ (en) areola joins on loan, su fulhamfc.com...