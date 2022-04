Lo sono circonferenza, parabola, iperbole, ellisse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono circonferenza, parabola, iperbole, ellisse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CONICHE

Significato/Curiosita : Lo sono circonferenza, parabola, iperbole, ellisse

Altri due tipi di curve che sono aperte e illimitate: la parabola e l'iperbole. la circonferenza è un caso speciale di ellisse che si ottiene quando l'intersezione...

Intersecando la superficie di un cono circolare con un piano. le sezioni coniche sono state studiate accuratamente in epoca ellenistica, in particolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

