Soggetto defunto nella causa di successione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soggetto defunto nella causa di successione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DE CUIUS

Significato/Curiosita : Soggetto defunto nella causa di successione

La successione a causa di morte (nota anche con la locuzione italo-latina successione mortis causa) è l'istituto giuridico in virtù del quale uno o più...

L'espressione de cuius è una ellissi della locuzione latina is de cuius hereditate agitur, che, tradotta letteralmente, significa 'colui della cui eredità... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con soggetto; defunto; nella; causa; successione; Accordare il verbo con il soggetto e il tempo; Guadagno in Borsa soggetto a tassazione; Una serie di libri di soggetto affine; soggetto di diritto: persona __; Ridurre un defunto in cenere; Iscrizione sulla tomba di un defunto ; Il corpo di un defunto ; Subentra al defunto ; nella fantascienza, sono umani in trasformazione; Cartone con Merlino e Anacleto: La spada nella __; Li ammazzava Buffy nella serie TV del 97; Era assopito nella canzone di De André; Quello di temperatura può causa re un raffreddore; Infelice a causa della sua sfortuna; Sbagli causa ti da disattenzioni; Residui rocciosi causa ti da una frana; Entrata in un contratto per successione ; successione di fenomeni che si ripetono; Venire in possesso per via di successione ; Esposizione di fatti secondo la successione nel tempo; Cerca nelle Definizioni