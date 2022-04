Si soffrono spesso all inizio di una gravidanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si soffrono spesso all inizio di una gravidanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NAUSEE

Significato/Curiosita : Si soffrono spesso all inizio di una gravidanza

Trattamento delle condizioni di ansia che si possono associare alla depressione. il composto è spesso prescritto nei soggetti che soffrono di diversi disturbi del...

Ritenendolo sufficientemente "affabile" per il pubblico, in la nausea. poiché la nausée non è un romanzo nel senso stretto del termine, bensì una sorta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 24 aprile 2022

Altre definizioni con soffrono; spesso; inizio; gravidanza; Si dice di cavalli che soffrono d asma; soffrono dolori articolari; Si soffrono alle mani; Molti soffrono a traversarlo; Città di una casalinga spesso menzionata; spesso confusa con la mandibola; spesso cambia di pari passo con la storia; Si dice di chi viaggia spesso per tutto il globo; Naviga all inizio ; L eliminazione di suoni all inizio di una parola; Statista della sinistra storica d inizio Novecento; Linea retta con un inizio e una fine; Ventre gonfio per una gravidanza ; Lo è un parto al settimo mese di gravidanza ; Lesioni che sulla pelle del ventre possono manitestarsi dopo una gravidanza ; Si dice di donna... durante la gravidanza ; Cerca nelle Definizioni